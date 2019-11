Baja la venta de frutas y verduras

RIOVERDE.- La venta de frutas y verduras ha disminuido en un 30%, esto ante la falta de circulante y la reducción del poder adquisitivo de la población, dijo el comerciante Salvador Castro Martínez.

Explicó que, desafortunadamente las ventas han bajado debido a la economía, aunque los productos que están en la segunda etapa de siembra están saliendo, la última "agüita los marcó bastante y bajaron precios".

No hay circulante, "se han visto escasos los cortes, la gente no trae dinero, no hay movimiento", comentó.

La papa oscila en 18 pesos, pero en los últimos días está a 12 pesos, el chile serrano está en 16 y 18 pesos, la piña es fruta de temporada y oscila a 20 pesos el kilo y el melón que se está comercializando proviene de Sonora y es otra variedad, es verde, está a 23 el kilo, finalizó.