Baños de Jurisdicción Sanitaria, insalubres

CIUDAD VALLES.- Llevan una semana sin agua en la Jurisdicción Sanitaria VII, haciendo antihigiénico el paso al baño en ese lugar, se quejan empleados.

Empleados de esta dependencia de Salud, a cargo de Nicolás Sánchez Utrera se quejaron de que por falta de agua, los empleados tengan que aguantarse las ganas de ir al sanitario desde que llegan, a las ocho de la mañana hasta que salen, después de las tres de la tarde.

Refirieron que, lo que se podría haber solucionado con la adquisición de pipas de agua que llenen los tinacos o contenedores del edificio de la Jurisdicción, no se haya hecho todavía, mientras que una cosa tan simple como la urgencia de ir al baño se convierte en una amenaza para la salud de algunos, que simplemente tienen que aguantarse hasta la tarde, como es el caso de las mujeres. Aparte de todo, no dan oportunidad de salir al centro del municipio a usar un baño y en los alrededores no hay un lugar medianamente adecuado para efectuar las necesidades fisiológicas.

Piden más empatía con los empleados y conseguir agua de pipas, si el suministro no tiene para cuándo.