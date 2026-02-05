Bomberos apagan incendio en baldío

Matehuala.- Bomberos atienden llamado de emergencia recibido de la colonia República de donde reportaron un fuerte incendio en un lote baldío, gracias a la pronta acción de los tragahumo lograron apagar el fuego y no hubo personas lesionadas.

De acuerdo a la información proporcionada por la base Operativa del Cuerpo de Bomberos, reportaron un fuerte incendio en un predio baldío en la calle Quintana Roo, los elementos inmediatamente acudieron en una motobomba de ataque rápido para evitar alguna tragedia.

Al llegar al lugar vieron un incendio en el lugar e inmediatamente empezaron a trabajar en el control del fuego y en cuestión de minutos lograron evitar que el incendio se propagara a otras zonas, pudiendo dañar a los vecinos del lugar, pues era un gran terreno donde había mucha maleza y basura, que fue lo que provocó que rápidamente surgiera el fuego.

Se pide a la población cuidar a los menores para que no jueguen con pirotecnia, ya que se han estado generando muchos incendios por pirotecnia, es un verdadero problema, pues ya no es temporada de prender cuetes, lamentablemente los menores siguen jugando con ellos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí