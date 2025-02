Buena Vista, sin agua, por conflicto entre los vecinos

CIUDAD VALLES.- Falta de agua en Buena Vista, Laguna del Mante durante un año fue a causa de un conflicto vecinal que no se podía resolver.

En ese poblado, ubicado a 30 kilómetros de la cabecera con Ciudad Valles, el sistema de agua se basa en un tendido eléctrico que pasa por una propiedad particular, desde hace 12 años, que crearon esa obra de extracción de pozo y que lleva agua a los habitantes de las partes bajas; otra parte del poblado (habitantes que viven en las partes altas y para los que no había línea de conducción), pidieron la obra el año pasado y Codesol la realizó, sin embargo, durante un año no hubo recurso para nadie, ni para los de abajo, ni para los de arriba.

El problema

Uno de los postes que lleva la energía para que la bomba funcione, cayó hace más de un año y el sistema quedó sin funcionar. La bomba de extracción dejó de funcionar y desde aquellos días, ya no hubo agua en ese poblado, porque aparentemente, no había acuerdo primero, para pagar a la Comisión Federal de Electricidad por el último consumo y porque la bomba estaba averiada por la falta de uso.

Las conclusiones

Tanto la oficina de Codesol como la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Elda Nelly García Torres, María Luisa Hernández Coronel, presidenta del Comité del Agua y el juez auxiliar, Margarito Hernández Coronel se pusieron de acuerdo con el dueño del predio donde está la postería averiada para arreglar ese desperfecto y el día de hoy habrían traído la bomba a arreglar a la cabecera municipal.

Luego de un año de falta de acuerdos y de pleitos entre los que viven en ese lugar, comenzaron a avanzar las acciones para poder tener agua corriente extraída del pozo.