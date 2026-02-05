Busca Guillén su pase a Centroamericanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso Guillén, el boxeador vallense con varios títulos peleará con los mejores del país por un pase a los Juegos Centroamericanos.

Luego de una derrota por decisión que causó controversia, este martes en la tarde, contra su similar de Baja California, el pugilista vallense, Guillén, retomó la confianza al batir por decisión al representante de Sonora, Ángel Serna, quien recientemente fue campeón nacional del torneo Elite, en el mes de diciembre.

Guillén se encuentra en un torbellino de eliminaciones, puesto que peleará contra los cuatro mejores del país de peso Mediano (70 kilogramos) en el Comité Olímpico Mexicano, bajo la organización de la Federación Mexicana de Boxeo y luego de sumar puntajes, se sabrá si el vallense será el representante de México en la justa internacional que se efectuará en abril de este año en República Dominicana.

Cabe señalar que Alonso Guillén, estudiante del Tecnológico Nacional de México en Valles, derrotó este miércoles a Serna, quien hace apenas unas semanas le ganó en el mismo torneo Elite, así que la revancha, esta vez fue suya.

Faltan dos peleas más para Guillén y los otros pugilistas.