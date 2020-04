Camelenses hacen caso omiso al llamado de quedarse en casa

MATEHUALA.- El Sector Salud ha informado que se está en la fase 2 ante la contingencia del Covid-9 y por ese motivo las acciones de prevención se deben reforzar, señaló el alcalde Alejandro Segovia Hernández.

El edil lanzó un llamado a la población en general de quedarse en casa y que como ciudadanos demuestren ser un país poderoso por su gente, ya que algunas personas han hecho caso omiso al llamado de salud.

Dijo Segovia Hernández que se pueden evitar los contagios, "por ello es muy importante aplicar la sana distancia, no salir en grupo o toda la familia al parque o a la plaza, a las tiendas, no es el momento", advirtió.

Salen a la calle las personas que tienen que trabajar, pero siempre y cuando tomen las medidas sanitarias, cargando en su bolso un gel antibacterial, no saludar a nadie de mano, "por favor no lo hagan, limitarse ir de su trabajo a su casa y viceversa, permanecer en casa lo más que se pueda. No son vacaciones son momentos en los que todos deben de guardarse y estar atentos a los mensajes que transmite el Sector Salud a través de todos los medios", puntualizó el alcalde.