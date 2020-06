Camelenses relajan medidas y encierro

MATEHUALA.- Es lamentable que estén en aumento los casos de Covid-19 y gente de todas edades anda muy relajada como si la pandemia ya hubiera terminado; ayer se registró el mayor incremento de la pandemia local a 50 casos.

En esos términos se refirió Ariel Josué Chávez Reyna, al señalar que hay mucho movimiento de personas en el centro, en los parques y plazas públicas, hasta en los cementerios.

"Se está viendo que no hay sana distancia de la que tanto se ha pregonado, aunque de la Jurisdicción Sanitaria II sale una unidad de sonido pidiendo a la población el evitar salir de casa, y la persona que salga por necesidad llevar su cubrebocas y usar gel antibacterial".

"Realmente no nos preocupa el aumento de casos de Covid y esperamos que no vaya a ser fatal, por eso hay que quedarse en casa, de no hacerlo esto puede retroceder, la afectación a la economía o se tomarán acciones más drásticas", señaló finalmente Chávez Reyna.