Campesino exige le devuelvan su terreno

RIOVERDE.- El presidente del Consejo de Vigilancia del Puente del Carmen, Pablo González Corona con engaños despojó de una hectárea a su propio hermano.

La víctima Crescencio González, campesino, quien cuenta con 83 años de edad, explicó que años atrás se dedicaba a vender parte de sus hectáreas, sin embargo cuando quedaba una hectárea, personal del Ayuntamiento de Rioverde, se le acercó para informarle que le quitarían una superficie, porque no había entregado al Municipio la donación del terreno.

Explicó que su hermano el presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal del Puente del Carmen, Pablo González Corona se le acercó y le recomendó que pusiera a su nombre la hectárea para evitar que se lo quedara la Presidencia.

Agregó que Pablo lo llevó a la Notaria Pública para que le firmará el documento porque él prestaría el nombre, e hizo hincapié que recientemente se enteró que el terreno ya no le corresponde; "desafortunadamente mi hermano me despojó, no me dio ni diez centavos por el predio", comentó.

La víctima pide la intervención de las autoridades correspondientes para tratar de recuperar su terreno.