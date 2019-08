Campesinos no serán víctimas de extorsión de policías: alcalde

RIOVERDE.- No se permitirá que la gente del campo sea víctima de extorsión por parte de los funcionarios o las corporaciones policiacas, señaló el alcalde Ramón Torres García.

Reiteró que el interés del contacto directo no sólo es con la cabecera municipal sino con la gente de las más de 200 comunidades, el Municipio estará al pendiente de defenderlos tratando de que exista esa confianza.

"No se va a permitir que sean víctimas de abuso y de extorsión por parte de los elementos de cualquier corporación policíaca, no sólo de los efectivos de Seguridad Pública Municipal, ya que hay elementos que se toman atribuciones que no les corresponden", comentó el alcalde.

Insistió el edil Ramón Torres que, en el caso de existir quejas en contra elementos de Seguridad Pública del Estado y Federales se les dará seguimiento.

Reiteró que en caso de que se tengan quejas en contra de un servidor público del Municipio, las denuncias se recibirán en Contraloría, pero "deberán de presentarse con pruebas, no se permitirá que se abuse de la confianza de campesinos", adujo.