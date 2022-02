Cancelan de nuevo desfile de carnaval

Matehuala.- Autoridades municipales informan que este año no habrá desfile de carnaval porque se prioriza la salud de todos, ya que la pandemia aún no termina, no se quiere exponer a la población a que llegue a generarse una pandemia.

La directora de Fomento Cultural Municipal Renatta Torres Nava, declaró que no se realizará el evento, por la premura del tiempo, ya que para esta organización se requiere de un buen tiempo, para convocar a las instituciones educativas, y ellos apenas regresaron a clases el pasado 14 de febrero.

Otro factor es que aún se mantienen riesgos por la pandemia, aunque la entidad esté en semáforo color verde, es muy difícil organizar un desfile carnavalesco, por lo que se espera que el próximo año las cosas mejoren para bien y se pueda presentar un bonito desfile de carnaval.

Aunque mencionaron que ya se están afinando detalles para el programa de Semana Santa y una vez que esté armando el evento, se dará a conocer para que la ciudadanía conozca cada evento a realizarse, concluyó la funcionaria.