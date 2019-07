Candidato a alcalde de Tanlajás amenaza de muerte a empresario

Por discrepancias de tipo político, el empresario y ex tesorero municipal de Tanlajás, Servando Cruz Martínez, fue amenazado de muerte, por Genaro Ahumada quien se autonombra "El Compa Genaro" y quien ha manifestado abiertamente de estar buscando una candidatura a la presidencia municipal de Tanlajás.

Aunque de manera oficial no existe ninguna demanda de los hechos, Cruz Martínez denunció en su cuenta de Facebook, que ayer a las 11:47 minutos, discutió con el llamado gestor social y éste lo amenazó de muerte por no coincidir con sus ideales políticos.

"Lo acuso directamente de cualquier cosa que le llegara a pasar a mi familia o algún familiar directo, ya que dice contar con la protección de la justicia federal, espero repiquen esto mi familia y amigos no para protegerme sino que ya no se dejen engañar con las ovejas disfrazadas. Si algo llegara a pasarme a mí o a mi familia declaro culpable a Genaro Ahumada Cedillo, ya que fui amenazado públicamente", señala el ex funcionario municipal, en su cuenta de Facebook.