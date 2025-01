Candidato a líder de colonia, solo con su INE del lugar

CIUDAD VALLES.- El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dijo que las reglas de operación de la elección de colonias no indica que éstas sean legales o predios invadidos, sino que haya credencial de elector del lugar solamente.

Ante la controversia que despertaron los vecinos de Balcones (sur de Valles), cuando se enteraron que los vecinos que no tienen certidumbre legal de sus terrenos tenían una candidata a presidir el Comité de Participación Ciudadana, el representante legal del Gobierno refirió que aunque no debería ser legal competir por una colonia, no hay que olvidar que lo que se requiere para participar en la contienda solamente se pide tener una credencial de elector que tenga el domicilio en el lugar por el que se compite y que se podría obstruir el derecho de participar de quién vive en esas condiciones. Mencionó que los organismos públicos actúan de buena fe y que la participación está abierta para todos.