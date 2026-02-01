logo pulso
SUMAN ESFUERZOS

Capacitan a Brigada Pumas en combate de incendios forestales

Se actualizan con herramientas para tener mayor éxito en sofocar el fuego

Por Carmen Hernández

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Capacitan a Brigada Pumas en combate de incendios forestales

Santa Catarina.- Brindan curso de capacitación en combate de incendio forestales a la Brigada de los Pumas y personal de Protección Civil, para actualizarse y las herramientas necesarias en el combate de los incendios forestales. 

Durante varios días se llevó a cabo un curso de S130 y S190 de combate de incendio forestales, que fue realizado por personal de la Conafor, el objetivo de la capacitación es para que el personal de Protección Civil y la Brigada de los Pumas tengan las herramientas necesarias para realizar su trabajo con mejor éxito en el combate de los siniestros y con seguridad. 

Así mismo se busca que hagan frente a la temporada de incendios que concluye en mayo, priorizando a la población y proteger los recursos naturales con los que se cuenta el municipio de Santa Catarina.

