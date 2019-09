Carecen municipios de rellenos sanitarios

RIOVERDE.- La titular de Segam, Ivette Salazar, dio a conocer que, el 80% de los municipios no cuentan con relleno sanitario en el estado.

Además, que, éstos no invierten a los rellenos sanitarios porque no le ven una ventaja política, ya que no votan por la cantidad de basura que se recoge, señaló Ivette Salazar.

Expuso la funcionaria que, los rellenos de Ciudad Valles, Tancanhuiz y Cerritos, la mayoría tienen procesos abiertos.

El único que está validado y que cumple con la normatividad es el de la Zona Metropolitana, de ahí todos los municipios han operado de manera irregular y los sitios de disposición que tienen y aunque han realizado algunas actividades para mitigar la contaminación que hay en el lugar, no ha sido suficiente, señaló Ivette Salazar.

Añadió que no hay los recursos suficientes que le inviertan a este tipo de actividades, los municipios no le ven posiblemente una ventaja política invertir a estos sitios, “porque bueno no votan por ti, por la cantidad de basura que recoges”.

El Municipio prefiere invertirlo en otras actividades sociales, “ya apostamos a que los municipios incluyan estas partidas para garantizar la operación de los lugares”, puntualizó.