Cascada Minas Viejas, paraje escondido de la Ruta Turquesa en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- La Huasteca potosina es el destino favorito para escapar de la rutina, esto de acuerdo a datos la Secretaría de Turismo (Sectur) del estado, la cual estima que para este fin de semana largo se dé una movilidad de 155 mil turistas locales, nacionales y extranjeros, favoreciendo principalmente a la región huasteca.

Uno de los parajes con abundante en agua y follaje natural es la cascada Minas Viejas, que se ubica a 15 kilómetros al sur del municipio El Naranjo, este sitio forma parte de la Ruta Turquesa que la componen cascadas como Micos, Tamul, Puente de Dios y Tamasopo, principalmente.

La cascada tiene una altura de aproximadamente 50 metros, su estruendo puede escucharse mientras se recorren los 200 escalones cuesta abajo que hay que recorrer para poder llegar a los pies de sus pozas color verde turquesa, ideales para nadar por su baja profundidad.

Su paisaje está formado por dos columnas de aguas blancas que se alimentan por el curso del río El Salto.

Una de las preocupaciones que han cobrado importancia en los últimos años es la baja elevación del agua de varios ríos, entre ellos la de El Salto, el cual alimenta a una cascada que lleva su nombre y es de 70 metros de altura. Aunque no aún no se ha detectado sequía en estas cascadas, una planta hidroeléctrica si ha reducido en gran medida el afluente de este río.

Cabe destacar que este paraje aún no cuenta con mucha infraestructura, pero este factor puede estar a su favor, si al visitante le gusta disfrutar de los sitios rústicos o con poca manipulación de la mano humana.

Costos

El lugar ofrece servicios para poder acampar a unos cuantos metros de la cascada, sobre un espacio verde y tranquilo con un costo de 150 pesos por noche, en su parte superior se cuenta con varios puestos de comida que terminan su venta antes de la 17:00 horas, no hay área de regaderas, pero sí cuenta con servicio de sanitarios y el costo de acceso a este recinto natural es de 60 pesos por persona.