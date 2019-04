CEA deja millonaria obra a medias en la ZI de Ciudad Valles

Ciudad Valles.- Un recurso por 7 millones 240 mil 699 pesos con 38 centavos, reportó como inversión el año pasado la Comisión Estatal del Agua (CEA), en la obra de "rehabilitación y mantenimiento de la Zona Industrial" de esta ciudad.

A un año exacto de haber concluido los trabajos de acuerdo al reporte oficial, el drenaje no funciona, llegando al punto de que empresas como JRO Construcciones, ya están haciendo su propia fosa séptica.

El proyecto ejecutado directamente por la CEA representada por Jesús Medina Salazar, reportó que la obra inició el 6 de diciembre de 2017 y concluyó el 3 de marzo de 2018, tiempo en el cual debieron estar listos los trabajos para que la Zona Industrial contara con agua potable y la línea del sistema de drenaje.

Sin embargo, personal que labora en las empresas ya instaladas señalan que el año pasado sí anduvo personal trabajando en el tendido de las líneas y aunque hicieron los trabajos de introducción de drenaje con los registros en cada uno de los terrenos, éstos no están funcionando.

"Tenemos entendido que la obra incluía una planta tratadora de aguas residuales y empezaron a realizarla, pero no está terminada, desconocemos porqué no se concluyó y quién está a cargo", precisó personal que prefirió omitir su nombre por no estar autorizados por sus empresas para brindar información.

Cabe destacar que empresas ya establecidas en el Parque Industrial, han solicitado a través de organismos como Coparmex se les dé cumplimiento con los servicios básicos, pues no pueden continuar operando sin las mínimas condiciones salubres como es el abasto de agua y drenaje. Además, existía el compromiso del gobierno del Estado a través de la CEA de tener todo listo el año pasado para que más inversionistas lleguen, pero no ha sido así, el dinero fluyó pero la obra quedó estancada.