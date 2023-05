Celebran alumnos Día del Estudiante

MATEHUALA.- Escuelas secundarias, preparatorias y universidades de Matehuala celebraron el Día del Estudiante para sus jóvenes, por lo que se realizaron festivales, bailes, juegos y canciones para no pasar desapercibida esta fecha.

Este año sí pudieron las instituciones escolares celebrar el Día del Estudiante, pues lamentablemente por tres años no se había podido llevar a cabo ningún festejo, ya que las clases eran en línea debido a la pandemia del Covid-19, y no se podían efectuar este tipo de eventos públicos, donde hubo una generación de jóvenes de secundaria y bachillerato que no pudieron conocer a sus compañeros pues nunca convivieron con ellos debido a esta enfermedad.

Dado que la situación ha mejorado se pudo llevar a cabo esta celebración y no sólo para festejar a los jóvenes sino a todos las personas que se dedican a estudiar, pues hay adultos que se encuentran en el IEEA, otros que hacen su bachillerato y carrera universitaria y esta es una oportunidad para felicitar a todos los que están estudiando para lograr hacer sus sueños realidad y buscar una mejor calidad de vida a través del estudio.

Al acudir a algunas de las secundarias de la ciudad se pudo observar que tuvieron convivios entre maestros y alumnos, así mismo les llevaron grupos musicales, y hubo también bailes con los jóvenes dentro de la escuela, diferentes juegos y dinámicas donde les dieron premios a todos los alumnos.