Celebran reunión sobre vigilancia epidemiológica

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RIOVERDE.- Se llevó a cabo la reunión de vigilancia epidemiológica en la que se abordaron temas de alerta de viaje por los casos de ciclosporiasis y el dengue que se han generado, se pide a los viajeros tomar las medidas sanitarias necesarias para evitar contraer estas enfermedades en el trayecto de su periplo.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que en la reunión participaron personal del IMSS del Bienestar, ISSSTE, Centro Médico, IMSS 09, entre otras instituciones de salud pública.

La finalidad es fortalecer acciones de vigilancia epidemiológica.

Entre los temas que se abordaron fue conocer un panorama epidemiológico de la miasis, generales de la micobacteriosis, así como dengue y alerta de viaje por ciclosporiasis.

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Señaló que se realizan acciones de vigilancia epidemiológica para beneficiar a los 12 municipios de la región Zona Media.