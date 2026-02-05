Chofer de camioneta choca contra auto y huye

Matehuala.- La mañana del miércoles el chofer de una camioneta impactó contra un automóvil perteneciente a conocido hotel de Matehuala en la colonia República, el accidente dejó costosos daños materiales y el chofer huyó, no hubo lesionados.

Los hechos se originaron en la calle México y Tamaulipas de la colonia República, el conductor de la camioneta manejaba a exceso de velocidad y de manera temeraria, no hizo el alto en el cruce de las calles mencionadas, terminando por impactar contra un automóvil color blanco, el cual pertenece a una empresa hotelera, testigos el accidente pidieron apoyo a través de los números de emergencia para brindar auxilio al conductor del auto.

Al lugar acudieron elementos de las corporaciones de auxilio para apoyar al chofer del vehículo, quien no presentaba ninguna lesión de gravedad, al lugar también acudieron las corporaciones policiacas, quienes iniciaron la búsqueda del culpable del accidente, pero no lograron dar con él, el saldo de este accidente fue solo costosos daños materiales, pues afortunadamente no hubo lesionados.

Racha de accidentes se han generado por n o respetar los límites de velocidad, ya que se han impactado desde motociclistas y automóviles.

