Chofer de camioneta choca contra auto y huye
Matehuala.- La mañana del miércoles el chofer de una camioneta impactó contra un automóvil perteneciente a conocido hotel de Matehuala en la colonia República, el accidente dejó costosos daños materiales y el chofer huyó, no hubo lesionados.
Los hechos se originaron en la calle México y Tamaulipas de la colonia República, el conductor de la camioneta manejaba a exceso de velocidad y de manera temeraria, no hizo el alto en el cruce de las calles mencionadas, terminando por impactar contra un automóvil color blanco, el cual pertenece a una empresa hotelera, testigos el accidente pidieron apoyo a través de los números de emergencia para brindar auxilio al conductor del auto.
Al lugar acudieron elementos de las corporaciones de auxilio para apoyar al chofer del vehículo, quien no presentaba ninguna lesión de gravedad, al lugar también acudieron las corporaciones policiacas, quienes iniciaron la búsqueda del culpable del accidente, pero no lograron dar con él, el saldo de este accidente fue solo costosos daños materiales, pues afortunadamente no hubo lesionados.
Racha de accidentes se han generado por n o respetar los límites de velocidad, ya que se han impactado desde motociclistas y automóviles.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
"Patrulla Ciudadana" no porta armas, dice Romero Calzada
Ana Paula Vázquez
El 'Tecmol' defiende el esquema de vigilancia civil en Ciudad Valles
Fallece exfuncionario municipal en la zona centro de Ciudad Valles
Redacción
Se desvaneció en un área comercial de la avenida Hidalgo; autoridades confirmaron muerte por causas naturales
Cortador de caña muere ahogado en paraje de Tamasopo; presumen caída accidental
Huasteca Hoy
El cuerpo fue localizado en una poza del paraje El Guamúchil, cerca de la delegación Damián Carmona