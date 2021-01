Choferes de urbanos se quedan con la feria

MATEHUALA.- Cada año se tiene un incremento a la tarifa del transporte urbano y en este 2021 se aprobó de 10 pesos con diez centavos, pero los choferes de camiones urbanos cobran los 10.50 que porque no traen centavos, denuncian usuarios.

En opinión de algunos de los usuarios, comentó que el año pasado se cobraban 9.80 por el pasaje de camión urbano y se pagaban 10 pesos y no choferes no regresaban el cambio que porque el operador no tenía los 20 centavos.

Otro de los entrevistados Joaquín Méndez de la colonia Pineño dijo que, a partir del viernes ya pagó la nueva "tarifa" de 10 pesos con 10 centavos, pero que tuvo que dejarle los 40 centavos al chofer del camión, "entonces exigimos que los operadores traigan centavos para que nos den la feria completa, porque tememos que nos cobren hasta 11 pesos".

Por otra parte, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Zona del Altiplano, José Paz Villanueva informó que este aumento fue del 3.15 por ciento y que se dio en todo el estado de San Luis Potosí, es una versión del Índice Nacional de Precios del Consumidor, de acuerdo al Artículo 94 de la Ley del Transporte Urbano de la SCT.