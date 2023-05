Ciclistas se manifiestan en la Presidencia Mpal.

MATEHUALA.- Ciclistas se manifestaron en la Presidencia Municipal y colocaron carteles haciendo varias peticiones, una de ellas es que se hagan ciclovías en la ciudad para evitar más accidente de personas que se trasladan en bicicletas.

Entre los carteles que colocaron dan a conocer que en Matehuala se requiere tomar conciencia de respetar a los ciclistas, colocar ciclovías en la ciudad, también crear estacionamientos especiales para las bicicletas, pues Matehuala aún es una ciudad con muchas personas que les gusta trasladarse en bicicleta, pero lamentablemente muchos ciclistas han sufrido accidentes.

Cabe hacer mención que en Matehuala uno de los mayores problemas que se ha dado es el robo de bicicletas, donde las personas en ocasiones van a mandados y no hay dónde amarrar sus bicicletas, algunos les ponen cadenas en las llantas pero los ladrones las cargan en camionetas o carros, y quienes no le ponen candado les facilitan más el trabajo a los amantes de lo ajeno, pues hay gente que va a un mandado de 5 minutos, pero en lo que entran y salen de la tienda ya no está la bicicleta.

Es por eso que solicitan estacionamientos especiales para bicicletas donde pongan un área para que los ciclistas las puedan amarrar con candado y no se las roben, así mismo piden ciclovías, ya que los vehículos no respetan a las bicicletas y muchos ciclistas han sido atropellados.