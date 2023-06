Clausura Protección Civil parcialmente la guardería Mundo Mío

CIUDAD VALLES.- Ayer por la tarde, la dirección de Protección Civil Estatal clausuró parcialmente la estancia infantil, Mundo Mío, debido a que no cumple con medidas de seguridad mínimas para el buen resguardo de los menores de edad que atiende.

El pasado martes 13 de junio una niña de un año y medio de edad se atragantó con un pedazo de sandwich que comía durante un horario en el que los niños no comen, llegando a tener solamente 20 puntos de oxigenación, cuando la mínima es 84.

Esto ha motivado a las autoridades de varias disciplinas a realizar inspecciones a este centro de cuidado de menores, llegando a la conclusión de que no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas. Hasta que Mundo Mío no presente documentación que los acredite en el departamento jurídico de PC Estatal no abrirán las áreas clausuradas como dictamen estructural de gas, daños a terceros y de impacto social; remarcar puntos de reunión en exterior e interior; colocar detector de humo en áreas de lactantes y sujetar muebles a la pared en el área de pre kinder.