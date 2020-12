Clausuran negocios; incumplen con las medidas sanitarias

Rioverde.- En la Zona Media 15 establecimientos han sido suspendidas temporalmente por incumplir con las medidas sanitarias, luego de diversos operativos realizados para verificar que todo tipo de negocio cumpla con protocolos sanitarios.

El coordinador regional de la Coepris, Gerardo Mauricio Porras Fernández, informó que continúan con los operativos por parte de los inspectores de la Coepris, que vigilan que todos los establecimientos cumplan con las medidas sanitarias, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia y el uso del gel antibacterial.

Hasta la fecha en la Zona Media 15 negocios se clausuraron temporalmente, como son cocinas económicas, purificadoras y hasta guarderías.

Se les clausuro temporalmente, hasta que corrijan las observaciones que se les encontraron n o cumplían, los propietarios firman una carta compromiso en la que se comprometen a cumplir con los protocolos, so pena de sufrir una clausura definitiva.

El personal de la Coepris continuará trabajando, aunque se reconoce que es limitado el número de verificadores y son 12 municipios de la Zona Media a los que hay que vigilar.

En los operativos no se actúa de manera imparcial, no se tiene preferencia con nadie, negocio que no cumpla con las medidas sanitarias será suspendido.