Cobach unificará costos de uniformes en apoyo a la economía de las familias

En apoyo a la economía de las familias potosinas, el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosi´ (Cobach), unificará los costos de los uniformes escolares de seis planteles de la zona metropolitana y la periferia, lo que es un aliciente, pues representa un ahorro para las madres y los padres de familia que adquirirán uniformes para sus hijas e hijos.

El titular de la dependencia estatal, Ricardo Daniel Centeno Trejo, comentó que durante el ciclo escolar 2023-2024, se unificó un proveedor en seis planteles, lo que representa un total de siete mil alumnas y alumnos. Detalló que esto deriva de un alza del 30 por ciento en el costo de uniformes por parte de proveedores por aumento en las telas de fabricacio´n, por lo que el Colegio de Bachilleres logro mediante gestiones que el incremento sea solo del 10 por ciento.

"Los padres de familia no esta´n obligados a pagar cuotas escolares, ni uniformes, asi´ como lo ha afirmado el Gobernador, sin embargo, el uniforme es un signo de pertenencia e identidad del alumnado", dijo y afirmó que por esta razón se buscó generar este ahorro. Además, el funcionario estatal, dejo en claro que los alumnos que adquirirán estos uniformes son los de nuevo ingreso, mientras que los que pertenecen a la institucio´n y cursan semestres arriba, seguirán utilizando su uniforme que compraron en el primer semestre.

Cabe mencionar que el Colegio de Bachilleres, no vende uniformes, no recibe regali´as, depósito y no realiza cobro alguno por los mismos. Aún no existe distribución, ni venta, sino hasta la próxima semana, el precio de los uniformes se habi´a mantenido durante cuatro an~os y el aumento fue solo del 10 por ciento