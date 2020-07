Colonias irregulares piden suministro de agua

MATEHUALA.- Familias que habitan en colonias irregulares se quejan de que no tienen agua ni para bañarse, por lo que solicitan el suministro de agua en sus hogares .

El director general del organismo de agua SAPSAM, Juan Carlos Pérez Mendoza, señaló que en la ciudad hay fraccionamientos que no tienen la factibilidad de agua porque son terrenos irregulares, por eso no tienen el servicio, aunque algunos tienen una llave pública y hasta esto ha creado conflicto, pero la falta de servicios es responsabilidad del fraccionador, no del Municipio.

En las colonias o fraccionamientos irregulares, los fraccionadores vendieron sin dotar de los servicios básicos como es el agua y el drenaje que la ley obliga en los predios, "vemos que hay muchas colonias que vendieron sólo el lote o terreno y fueron construyendo".

"Después se quejan de que no tienen el agua en sus hogares, pero no saben realizar los trámites que se tienen que hacer para poder abastecerse del vital líquido y culpan al Municipio, cuando él nada tiene que ver en esto, sino recae en quien vendió que es el fraccionador, por eso es importante que arreglen esa situación para poder hacer la introducción de agua potable y drenaje", dijo por último el director del organismo de agua.