Comerciantes oaxaqueños retiran sus puestos

Matehuala.- Comerciantes originarios de Oaxaca que cada año vienen a la ciudad de Matehuala para la venta de diversos productos de aquella región, reportaron que debido a las fuertes lluvias que se han presentado desde hace 15 días no tuvieron las ventas que esperaban, por lo que optaron por retirarse.

Cada año los comerciantes llegan a instalarse en el Parque del Pueblo o en el Parque Álvaro Obregón, para promocionar su cultura y tradiciones de la Guelaguetza, venden diversos artículos artesanales que ellos elaboran, también nieves de deliciosos sabores destacando la de mezcal, alimentos, libros y muchas cosas más.

Este año se instalaron en el Parque del Pueblo pero no les fue nada bien, por lo que decidieron mejor regresar y buscar otra ciudad en la que puedan vender.

Rodrigo Mayoral, uno de los comerciantes, comentó que lamentablemente este año no tuvieron las ventas esperadas, debido a las fuertes lluvias la gente no acudía a visitar este parque, había días en los que no ganaban nada y ellos requieren ingresos para pagar sus gastos y el derecho de piso al municipio.