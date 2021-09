Comerciantes se niegan a reubicación en mercado

CEDRAL.- El mercado municipal "Miguel Hidalgo" tiene algunas fallas, no está terminado al cien por ciento, aunque no se ha inaugurado, ya que según el alcalde quiere que esté presente el mandatario para su inauguración y tomarse la foto del recuerdo.

En declaraciones de comerciantes de comida que expenden su producto en la vía pública y que fueron conminados a que ocupen el espacio que se creó para ellos en la parte alta del mercado, señalaron que el espacio de las supuestas cocinas es de seis y otros de diez metros cuadrados, están en la planta alta y no tienen tarjas (para lavar trastes), no tienen ventilación, "ahí tendríamos los cilindros del gas y estará encerrado, aparte de que no hay espacio suficiente para las mesas, no hay energía eléctrica, y lo peor es que se construyó una rampa en el exterior del inmueble y está sumamente peligrosa", señalaron.

Se preguntaron que cómo van a cocinar si ni quiera llaves de agua hay en cada espacio asignado para cocinas, "hubiera resultado mejor que estuvieran abajo las cocinas y no en la parte alta del mercado, una persona de edad adulta difícilmente puede subir por esas rampas que parecen resbaladillas de parques infantiles".

"Nosotros realizamos nuestro comercio en la vía pública por muchos años y el llevarnos hacia el interior del mercado nos darían el tiro de gracia, aquí estamos al aire libre, tenemos las mesas para los comensales separados unas de otras y en ese espacio estarían todos apilados", mencionaron, por último.