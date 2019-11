Con bloqueo le reprochan incumplimiento a Carreras

Matehuala.- Vecinos de la calle Julián Carrillo bloquearon un tramo del Bulevar Turístico porque el gobernador Juan Manuel Carreras no ha dado cumplimiento a su palabra empeñada desde el pasado mes de mayo.

Aprovechando la presencia del mandatario potosino que vino a colocar la primera piedra de lo que será un nuevo parque, los vecinos al no tener respuesta del gobernador sobre pavimentar la calle Julián Carrillo, realizaron la protesta.

Los inconformes ya cansados de no tener una respuesta no tuvieron otra más que colocarse en un tramo de Bulevar Turístico a fin de que cuando pasara el gobernador por ese tramo los viera en protesta porque no les ha cumplido su promesa de pavimentar la calle de Julián Carrillo que está en pésimas condiciones.

No hubo ningún diálogo, pero para que el bulevar quedara despejado y evitar problemas en la vialidad, el presidente municipal Alejandro Segovia Hernández dialogó con los manifestantes e hizo un recorrido por la calle para atender las voces de los vecinos y les anunció que hoy estará personal en esa calle para hacer un estudio de factibilidad.