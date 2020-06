Con mantas exigen pago de utilidades empleados de casetas

CIUDAD VALLES.- Presuntos empleados de la empresa Opesa que se encarga de las casetas y la conservación de la autopista Valles-Tamuín colgaron mantas en las que exigen que se les paguen las utilidades, pero luego retiraron los letreros sin mayor información sobre el desistimiento de la protesta por escrito.

Esto ocurrió el viernes pasado cuando personas no identificadas, pero que trabajan para Opesa colgaron mantas donde dicen que les hicieron firmar por el monto de sus utilidades el pasado lunes 25 de mayo y sin embargo no les pagaron nada, por eso hicieron la protesta, que duró poco tiempo y que colgaron sobre los puentes La Calera y Villa Fierro. Todavía no informan ni oficial ni extraoficialmente sobre este pago.