Con pancartas en su contra reciben a Nava en Coxcatlán

Coxcatlán.- En su paso por este municipio el fin de semana al alcalde capitalino no le fue nada bien, ya que algunas personas le echaron en cara la inseguridad que existe en la capital del estado y con pancartas le demostraron su rechazó.

En este lugar Xavier Nava alcalde de la capital de San Luis Potosí fue recibido con pancartas que decían "Nava no queremos una Huasteca llena de sangre", "Xavier Nava no te queremos en la Huasteca por inepto" y "Nava en la Huasteca NO", esto en alusión a que grupos panistas de este municipio, ven que visita del alcalde solo es una campaña adelantada.

El alcalde estuvo en este lugar invitado por grupos de militantes del partido Morena, quienes buscaron un acercamiento de este político con grupos del PAN sin que tuviera mucho éxito. "Durante años no vio a la Huasteca y en este año resulta que viene de visita, además ni militante es del PAN, como para querer ser candidato a la gubernatura por ese partido".

Las expresiones en contra del alcalde capitalino entre los grupos panistas son porque viendo la situación de inseguridad que se tiene en San Luis capital, y que no ha dado resultado, busca posicionarse políticamente para contender por la gubernatura. "Creemos que debería mejor atender sus obligaciones como alcalde, demostrarnos que puede dar soluciones y de las campañas después hablamos", indicaron.