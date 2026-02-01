Concesionará el Tecnológico diversos servicios internos

Matehuala.- Con el objetivo de fortalecer la operación institucional y garantizar servicios de calidad para la comunidad tecnológica, el Tecnológico de Matehuala lanzó cuatro convocatorias públicas para la concesión de servicios internos correspondientes a los rubros de cafetería, limpieza, papelería y fotocopiado, así como seguridad y vigilancia, mismas que se desarrollarán durante el periodo 2026 2027.

Las convocatorias están dirigidas a personas físicas y morales con experiencia comprobable en cada uno de los servicios, quienes deberán presentar sus propuestas conforme a las bases establecidas por el Instituto, sujetándose a un proceso de evaluación y selección a cargo de los comités correspondientes.

En el caso del servicio de cafetería, se convoca a proveedores del ramo de alimentos interesados en operar dentro de las instalaciones del Tecnológico, ofreciendo productos accesibles, cumpliendo con estrictas normas de higiene, calidad y políticas institucionales de gestión ambiental.

El servicio se prestará a partir del 1 de marzo de 2026 y hasta el 28 de febrero de 2027, en un horario establecido conforme al calendario escolar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, la convocatoria para el servicio de limpieza contempla la prestación integral de aseo en aulas, oficinas, sanitarios, áreas comunes, pasillos y espacios deportivos del campus, bajo un esquema de contrato que garantice condiciones óptimas de higiene, seguridad laboral y cumplimiento de la normatividad vigente.

Este servicio también iniciará el 1 de marzo de 2026, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2027.