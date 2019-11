Congreso no autorizó presupuesto para Valles

CIUDAD VALLES.- Tras la visita que este día hizo Adrián Esper Cárdenas al Congreso del Estado para pedir que aumenten la Ley de Ingresos a 828 millones de pesos para el próximo año, los diputados dijeron que está fuera de su función hacer una redistribución del recurso.

Sin embargo, el alcalde Adrián Esper Cárdenas, dijo que lo que sí está dentro de su poder es pasar o no las cuentas "si no hay una distribución justa del recurso del 79 u 80 por ciento que tiene el Gobierno del Estado en todos los municipios, ellos pudieran supervisar esa situación y que muchas veces las leyes nos limitan pero siempre se puede contrarrestar lo que no se puede cambiar legalmente, en el sentido que no se pueda cambiar la distribución".

Por ejemplo, dijo que esa repartición la debió haber diseñado un burócrata en México en un escritorio, porque es ridículo, "te llega una participación, primero te dejan gastar las participaciones federales en nómina, lo cual es absurdo y segundo te forzan a hacer obras".

Por ejemplo, si hay necesidad en la ciudad de hacer plantas tratadoras, o si la gente pide ciertas obras "no las puedo hacer", el recurso tiene que ser gastado en los polígonos de alta marginación, por eso acudió a que les aprueben la Ley de Ingresos y Egresos por el gasto de Valles que es por 828 millones de pesos porque "si la repartición fuera justa basada en el Producto Interno Bruto (PIB) que procede cada ciudad, nosotros deberíamos estar pidiendo el 5 por ciento y nosotros recibimos el 1 por ciento (del presupuesto estatal)".

"Quizá hay ciertos ramos que no justifican el PIB en la repartición, pero si es el Ramo 33 es de 200 millones en 1 por ciento y queremos el 5 multiplícalo por 5 y nos da la base que no se nos está otorgando que es de más de 1000 millones de pesos, sólo del Ramo 33, pero hay otros tres ramos".