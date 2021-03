Consuelo Carmona solicita licencia para buscar la alcaldía

MATEHUALA.- La diputada local Consuelo Carmona Salas de este primer distrito solicitó al Congreso del Estado licencia por 90 días, misma que le fue aprobada por mayoría.

Carmona Salas del partido Morena, tuvo que solicitar licencia en el Congreso local para poder cumplir cabalmente con los requisitos legales que marca la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para separarse de su cargo para la postulación como candidata a la presidencia municipal de Matehuala por el partido Morena, su licencia es por un espacio de noventa días.

"Después de ser aprobada mi licencia se dio paso a la toma de protesta de la diputada suplente a Irma Hernández a quien le fue tomada la protesta y estará ocupando mi lugar en el H. Congreso del Estado", dijo Carmona Salas.

Señaló que tuvo sentimientos encontrados, por una parte, nostalgia por dejar su encargo temporalmente, "al que le he dedicado mi esfuerzo en estos dos años y medio, pero por el otro lado el gusto de poder tener la oportunidad de servir a los ciudadanos del municipio de Matehuala".

"Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, vamos por esa cuarta transformación en Matehuala, no mentir, no robar y no traicionar", finalizó la diputada con licencia.