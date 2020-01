Continúa sin bancas plaza Benito Juárez

MATEHUALA.- La plaza "Benito Juárez", es la más concurrida por encontrarse frente a Catedral, pero ningún gobierno municipal anterior ni actual se preocupó por la colocación de más bancas ya que las que se tiene son insuficientes.

La plaza requiere de bancas para el descanso, porque al menos son 13 las existentes y son insuficientes para la demanda de personas que se dan cita diariamente en ese lugar.

Al no encontrar una banca, lo que hacen las personas es el ir a ocupar el graderío de atrio de la Iglesia Catedral, ahí permanecen buen tiempo sentados, lo que aprovechan para comer elotes, refrescos, fruta, comida, entre otros, pero lo peor de todo es que dejan los desechos como el plato, el vaso desechable, la lata o el pet o la bolsa de las frituras, cáscaras de naranja o cacahuate en el lugar.

Aunque hay una persona destinada para hacer la limpieza en esa zona, pero no acaba porque apenas barre y ya dejaron la basura, falta la colocación de un anuncio señalando no dejar basura en el piso, dijo una comerciante del pasaje González Ortega y señaló: "hay que ser cochinos, pero no tan trompudos", refiriendo que, si son sucios, pero no tanto.