Continúan medidas de cuidado en los camiones urbanos

MATEHUALA.- Continúan me-didas de cuidado en transporte urbano, para las unidades de servicio público son la sanitización y el uso de cubrebocas.

Camiones urbanos trabajan con un 20 por ciento de aforo a fin de que no haya aglomeraciones entre usuarios, aunque no hay mucho pasaje porque no hay clases presenciales en escuelas.

El delegado de la SCT en la región del Altiplano, José Paz Villanueva Contreras, declaró que continúan medidas de sanidad en las unidades del transporte urbano, como el que nadie puede abordar el camión si es que no lleva puesto al cubrebocas es un requisito y que tampoco se lo quite ya cuando baja. Operadores de las unidades exigen que usuarios lleven puesto el cubrebocas durante el viaje y es que días atrás se subían usuarios y se retiraban el cubrebocas y se lo ponían cuando iban a bajar.

Asimismo, señaló el funcionario de la SCT que, los operadores tienen la obligación de sanitizar la unidad en cada viaje y usuarios se pueden dar cuenta de ello.

También dijo Villanueva Contreras, que las unidades han disminuido su operación, porque no hay mucho movimiento y así vienen operado desde marzo del 2020 a causa de la pandemia del Covid-19.