Contraloría cancela licitación a SASAR

RIOVERDE.- Contraloría municipal cancela licitación del organismo de agua potable (SASAR), para la elaboración del censo de usuarios para actualizar el padrón y el proyecto ejecutivo de sectorización básica de la red de distribución, donde se invertirían más de 2 millones de pesos, porque estaba plagada de irregularidades.

El contralor municipal Juan Manuel Hernández Tenorio explicó que, al revisar la documentación de entrega- recepción de SASAR se percató de un documento fechado el 6 de octubre del presente año donde el ex director Gildardo Moreno Hernández realizaría la licitación.

Al revisar la documentación, la licitación consistía en la elaboración del censo de usuarios para actualizar el padrón, así como el proyecto ejecutivo de sectorización básica de la red de distribución, el cual se realizaría por una empresa fuereña, la que cobraría 2 millones 500 mil pesos.

El contralor sostuvo que, dicha licitación contaba con una serie de irregularidades, se carecía del plano de las calles donde se llevaría a cabo el recorrido preliminar para la ubicación de válvulas y estructuras especiales, aunado de que el costo es excesivo.

Así mismo, en el anexo de las dos propuestas económicas no existen cantidades plasmadas y en cuanto a la sectorización no se cuenta con referencia del plano y la empresa no cuenta con cédula actualizada del Registro Estatal Único de Contratistas.