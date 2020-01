"Contrarreforma judicial retrasará avances del nuevo sistema penal"

CIUDAD VALLES.- La coordinadora de Abogados de la Zona Huasteca organizó un curso intensivo sobre el tema de los peritos en el sistema penal acusatorio y su instructora advierte estar en contra de la contrarreforma que está proponiendo el Gobierno Federal.

Verónica Edith Salazar Pérez, vicefiscal científica de la Fiscalía General del Estado estuvo y estará impartiendo durante este sábado y todo el domingo una instrucción intensiva sobre temas periciales, invitada por Gilberto Sánchez Chirinos, presidente de la Coordinadora de Abogados de la Zona Huasteca.

Comentó sobre el tema a tratar en su exposición que, dentro de las pruebas que se deben presentar en un caso, los abogados pueden recurrir a peritos particulares, no precisamente tienen que ser los que trabajan para el Estado.

A mi muy particular punto de vista, no es que vaya para abajo lo que ya tenemos aprendido, lo que ya sabemos. Yo creo que se trata de reaprender en todo momento, pero sí me manifiesto en contra de la contrarreforma, en razón de que estaríamos retrocediendo en muchos aspectos del procesamiento, del cómo hacer las cosas.

Si este sistema acusatorio adversarial nos habla de garantías hacia la persona, entonces con esta contrarreforma tendríamos pérdidas de ciertas garantías, estaríamos nosotros regresando a un sistema un tanto inquisitivo y la verdad es que yo me opongo a esa contrarreforma.