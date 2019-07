Crece la afluencia en Centro Recreativo

MATEHUALA.- En esos últimos días el Centro Recreativo Municipal se ha visto muy concurrido por familias que acuden a recrearse. Otros van con el deseo de sumergirse en el agua de las albercas, pero aún están fuera de servicio.

El encargado de ese centro, Álvaro González Báez, dijo que sí ha crecido la demanda para estar en este centro. "Mamás vienen con sus hijos a distraerlos o familias completas vienen con el fin de asar carne o algunos otros traen sus lonches, o simplemente vienen para estar algunas horas bajo la sombra de los árboles", explicó el funcionario.

Comentó que hay personas muy dedicadas a mantener limpio el lugar. Los sanitarios están limpios, cuentan con papel sanitario, jabón de manos y hay una persona encargada de la limpieza. "Eso sí les digo que se cobran cinco pesos para la compra de los insumos. Ha habido personas que no les ha gustado que se les cobre porque la administración pasada no hacía ningún cobro, pero los sanitarios estaban de horror, no había agua, menos jabón ni papel sanitario, por eso eran gratis y algunas personas expresan que es correcto, si se quiere usar un WC higiénico cuesta", señaló.

Se le preguntó ¿por qué no están en servicio las dos albercas? y dijo que sus jefes no les han dado luz verde para que se pongan en operación "y sí hay muchas personas que lo han pedido, pero espero respuesta de mis superiores", finalizó.