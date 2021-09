Crece pleito por Micos

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 6 hectáreas que se encuentran en el ejido Estación Micos (limítrofe al paraje por todos conocido) se convirtieron en "la manzana de la discordia" entre un grupo de ejidatarios, liderados por Gregorio Martínez Reséndiz, quien acusa al ex regidor Roberto Rosas Reyes de haberse quedado con predios que no son de él, en contubernio con la Procuraduría Agraria y, quien acusa al ex funcionario de amenazar y de correr de sus propias tierras a los dueños de éstas.

Roberto Rosas, quien mostró papelería de un predio de 1.8 hectáreas que compró a Xóchitl Enríquez Castillo y a Mario Álvarez González, quienes ahora " sinvergüenza" se las quieren quitar.

En el mirador de Micos, lugar emblemático en el que el turismo aprovecha la cima escarpada de la sierra para tomarse fotos, desde el pasado domingo, un grupo de ejidatarios se manifestó en contra de Roberto Rosas y, aunque no han mostrado papelería sobre el terreno que dicen que les arrebataron, han conminado a las autoridades correspondientes a desplazar a Rosas Reyes de ese lugar o lo van a sacar de ahí usando la fuerza física.

Gregorio Martínez incluso dijo que Cuauhtémoc Cedillo, funcionario de la Procuraduría Agraria, es primo de Rosas Reyes y que éste se protege con esa "palanca", además de que las denuncias penales que han interpuesto contra Rosas en la Fiscalía están congeladas, porque no han obtenido respuesta alguna.

"Los sinvergüenzas son ellos", Roberto Rosas se encontraba a unos metros, abajo de donde se manifestaban en su contra y mostró una papelería en donde se le reconoce como propietario de ese lugar y acusa a Xóchitl Enríquez y a Mario Álvarez de ser quienes les quieren quitar lo que le vendieron, ayudados por Gregorio Martínez, quien Rosas reconoce como invasor de su predio, al que demandó de manera civil por ese hecho.

Dijo que contrario a ello, él sí tiene documentos con qué demostrar su propiedad y que los manifestantes solamente tienen el escándalo de su parte, por eso se manifiestan.

Por último, reconoció que esos ejidatarios se están apoyando en integrantes del Frente de Defensa de la Vivienda Popular (FDVP) para congregar más manifestantes y acusó a varios de ellos de estar vendiendo terrenos que no son de ellos en un polígono de la ampliación ejidal.

TURISMO A SALVO

Este pleito está cerca de la famosa zona de turismo de Micos, sin embargo, los encargados del paraje aseguraron que nada tienen que ver ellos con ese problema y que la paz de ese santuario de visitantes nacionales y extranjeros está a salvo de inquinas.