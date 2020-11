Cubrebocas usados, un foco de infección

MATEHUALA.- Gente malintencionada y con falta de responsabilidad tira en la vía pública los cubrebocas que usaron, no se sabe si éstos estén contaminados por el virus del Covid-19.

"Exigimos a las personas irresponsables que no tiren en la vía pública los cubrebocas que usaron, y que los trabajadores que hacen la limpieza en calles del centro de la ciudad los recogen con el riesgo de contagiarse, no se vale", señaló Nicanor de Jesús Arredondo, vecino de la calle Bustamante.

Señaló que sería bueno que multaran a las personas que sigan arrojando en la vía pública los cubrebocas, "no se sabe si la persona que lo utilizó está infectado del coronavirus, esto puede generar un contagio y si la persona ya no lo quiere, porqué no lo guarda en una bolsa y lo lleva a un depósito de basura", finalizó el señor Nicanor de Jesús.