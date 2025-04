Cuestiona alcalde queja de regidor

CIUDAD VALLES.- No hay ninguna restricción de color en pelotas de softbol en ninguna liga, argumentó el alcalde David Medina Salazar sobre la queja del regidor morenista, César Ramos quién dijo que no le aceptaron la donación deportiva si no era del color del partido en el poder.

“¿Y eso qué?”, preguntó extrañado el alcalde ante la pregunta por la queja del edil morenista y luego refirió que, por principio, no sabía nada sobre una supuesta negativa de los softbolistas de usar pelotas que no fueran verdes.

Ya después agregó que no hay ninguna indicación para nadie sobre el uso de éste u otro implemento deportivo, durante los encuentros que lleven a cabo los equipos deportivos.