Reclaman para Matehuala oficina de enmiendas

Matehuala.- El Frente en Defensa de la Economía Familiar en rueda de prensa informó que solicitará a la Secretaría de Gobernación que se establezca en Matehuala una oficina para enmiendas de actas de nacimiento y certificar la CURP.

Mencionaron que del 5 al 12 de abril estarán en la Plaza Benito Juárez de diez de la mañana a seis de la tarde recaudando firmas, para presentar la petición, invitan a todos los ciudadanos de este municipio y el Altiplano a firmar, deben llevar su credencial de elector y firmar, la meta es de cinco mil firmas, pero esperan tener muchas más.

Informaron que hay muchos adultos mayores en Matehuala y sus comunidades y en los municipios vecinos como Cedral y Villa de la Paz, que tienen problemas con sus actas de nacimiento y no tienen su CURP certificada, por lo que no pueden acceder a programas sociales, y para arreglar esta situación deben viajar a la capital del estado, o Charcas, haciendo un fuerte gasto y muchas personas no tienen ingresos para realizar este trámite.

Mencionaron que Matehuala es cabecera de Distrito, por lo que debería tener oficina para enmiendas en actas de nacimiento, y para certificar la CURP, agregaron que hace varios años en la Presidencia Municipal se podían arreglar estos documentos y se desconoce el motivo del retiro de esta oficina.