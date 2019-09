Culpa Christian Sánchez a ex alcalde de intento de despojo

TAMPACÁN.- A través de un video el ex diputado federal Christian Sánchez indicó que las personas que llegaron a su propiedad lo hicieron de manera arbitraria, amenazando con machetes a sus trabajadores, y sin fundamento legal.

Indicó que hay mucha información falseada en redes sociales y a fin de esclarecer el asunto, a través de un video dio a conocer que el rancho llamado "Patlahuiya" pertenece a su familia desde hace muchos años, sitio en el cual tienen granjas de aves, cría de ganado bovino, porcino y gallos finos.

Indicó que su familia cuenta con las escrituras desde hace más de 100 años, "inclusive lo he medido y al terreno le faltan dos hectáreas de lo que está en las escrituras, si bien es cierto que hay un litigio con la comunidad de Macuilócatl, que no es tanto con la comunidad, es un tema que ha originado el ex alcalde Filemón Hilario, que aquí en el pueblo todos lo conocemos y no lo queremos".

Sánchez Sánchez indicó que este ex alcalde es un agitador social y lejos de abanderar las causas nobles les quita a los campesinos su naranja. "El día de ayer con alevosía y ventaja, llega un grupo de personas e ingresan para amedrentar a mis trabajadores, vienen armados con machetes, por lo que me llaman mis trabajadores para que los apoye".

El ex diputado federal indicó que su deber es garantizar la seguridad de sus trabajadores, "yo acudí con el respeto necesario, pero con las condiciones de seguridad oportunas para que no lastimaran a mis trabajadores".

Dijo que el tema jurídico está resuelto, que los agresores no tienen la razón jurídica para molestar una propiedad que no es de ellos, "es todo un acto realizado por el ex alcalde por cuestiones políticas. Quiero aclarar que este señor ahora trabaja con los Gallardo en el PVEM, tratando de traer inestabilidad a nuestro pueblo".

Dijo desconocer porqué razón el ex presidente intentó tomar su propiedad, cuando es algo que no le pertenece. "Que no vendan la idea de que es un tema de nuestros hermanos indígenas, yo a los indígenas los respeto y aprecio, esto es un tema personal de un vividor que es Filemón Hilario", concluyó Christian Sánchez.