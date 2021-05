Cultivos afectados por plagas y sequía

Rioverde.- El campo está siendo afectado por plagas, sequía y ya se han secado 5 pozos y para colmo el HLB ha dañado a los cítricos, lo que está generando que se esté cayendo el 80% de las naranjas, lo que finalmente generará severas pérdidas a los productores.

Marco Antonio Compeán Hernández reconoció que lamentablemente el campo vive la peor de sus crisis, ya que la plaga del HLB ha afectado a las 7 mil hectáreas de cítricos, pues se está cayendo el 80% de las naranjas que están en plena madurez, por lo que refiere que si acaso llegarán a recolectar poco más que un 20% de la producción, debido a las plagas.

El temporal ha sido muy severo para los productores, ya que también se han visto afectados muchos pozos, se han secado 5, los productores están sufriendo por el agua que requieren para que sus cultivos se logren, enfatizó.

Las plagas han dañado los cultivos de chiles y tomates, "benditas aguas que cayeron en esto días, que ayudaron en el tema de la sequía", pero el temporal lluvioso afectó el corte de los tomates, que está en plena producción, ahorita con el exceso de agua se mancha la fruta, ya no son de primera calidad y pierden su valor, refiere el productor.

El campo está viviendo una etapa triste, no va haber beneficios, no hay apoyo gubernamental, incluso pegó la helada del 20 de febrero. Ahora entró la mosca blanca, el picudo y el gusano que ataca al fruto, que afecta muchísimo, "llega la mosca blanca, le transmite un virus que hace que la planta ya no se desarrolle, no crece la planta", enfatizó.

Para abatir las plagas se aplican productos químicos, pero lo mejor es que las heladas lleguen en su tiempo, en el mes de diciembre y parte de enero, antes de plantar para que la misma naturaleza acabe con ella.

No hay producción como otros años, la producción de hortalizas bajó un 30%, años anteriores se obtenía buena cosecha, actualmente solo se logra cubrir los gastos y a veces se pierde. El clima en los últimos días ha estado muy caliente, en la mañana amanecemos a 14 grados y en el día a 42 grados, es un desbalance de temperatura que la planta no lo asimila y no crecen sus frutos, y afecta a los productores.

Actualmente trabajan 2 mil trabajadores en el corte, el periodo es por un mes para las hortalizas y de 3 meses para los cítricos.