Da Gobierno abonito para la deuda de impuestos de profes
CIUDAD VALLES.- De acuerdo con los maestros de Telesecundaria, el Gobierno dio un abono en el pago de los impuestos de un 40 por ciento, aproximadamente.
Del total de los maestros del sistema en la Huasteca, el Gobierno del estado habría abonado la carga de impuestos retrasados de un 40 por ciento de los mismos, algo así como 1,400 maestros que ya tienen pagada parte de su carga impositiva hasta el año pasado, de los 3,500 que hay en la región.
El resto de los profesores están a la espera de que llegue el correo del SAT a sus cuentas para conocer el monto de su adeudo, pero muchos de ellos dependen de los acuerdos a los que llegó la comisión de maestros con Hacienda.
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