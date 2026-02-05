logo pulso
Estado

Dan manita de gato a carretera

Reducen riesgos de un accidente, por poca visibilidad

Por Jesús Vázquez

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Dan manita de gato a carretera

Villa de la Paz.- Realizan limpieza de la carretera a Villa de la Paz, ya que esta zona se encontraba llena de basura y sobre todo de maleza en camellones y a orillas de la rúa, lo que provocaba que el peligro de sufrir un accidente de lamentables consecuencias.

 Ante esta problemática, el personal de Servicios Públicos del municipio realizó los trabajos de limpieza de la ruta carretera, de esta manera tiene una mejor visión para conductores que circulan por esta zona, se reducen los riesgos de un accidente por la falta de visibilidad, ya que la maleza había crecido mucho, además debido a que se llevó a cabo la Feria Regional, provocó que hubiera mucha basura alrededor de la carretera, arrojada por los visitantes.

 Se pide a la población y conductores no tirar la basura alrededor de la carretera ya que están provocando mucha contaminación, ciudadanos piden a las autoridades realizar labores de limpieza de manera permanente, crece mucho la maleza, esto es peligroso pues entre la maleza pueden esconderse animales peligrosos o incluso delincuentes para hacer de las suyas.

Por otra parte, en el municipio se están ofreciendo descuentos en las actas de nacimiento por temporada de preinscripción a preescolar, primaria y secundaria, el costo será de 43 pesos pero solo a los nacidos en los años 2014, 2020 y 2023.

