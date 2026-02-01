logo pulso
Dan medicamentos a Casas de Salud

Por Carmen Hernández

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Dan medicamentos a Casas de Salud

CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Ayuntamiento dota de medicamento a las Casas de Salud, el objetivo es fortalecer la atención que brindan a personas de escasos recursos hasta con la dotación de medicinas que requieren para una salud digna.  

Las autoridades municipales acudieron a los centros de salud del Ejido del Refugio, Colonia Agrícola 20 de Noviembre y Ojo de Agua de Solano, para entregar diversos medicamentos que requieren para personas que acuden a recibir una consulta médica.  

Entre las claves que entregaron las autoridades municipales están analgésicos, antinflamatorios,  antígenos prostáticos, entre otros medicamentos. 

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández dio a conocer que en las Casas de salud solo se cobra una cuota de recuperación a excepción de la Casa de la Salud de la cabecera municipal, donde los servicios son gratuitos. 

Finalmente hizo un llamado a la población a que se acerque a los servicios de salud en cada una de sus comunidades para tener una vida sana.

