Dejan expedientes de obras incompletos al Ayuntamiento

RIOVERDE.- Dejan incompletos expedientes de las obras ejecutadas por la coordinación de Desarrollo Social Municipal de la pasada administración, por lo que se formalizarán las denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), dijo el coordinador Hilario Vázquez Méndez.

El funcionario dio a conocer que, tiene 19 días como titular y se está dando a la tarea de revisar cada uno de los expedientes y avances de las obras que dejó la pasada administración.

La situación dijo, es que "no hay expedientes completos, se los llevaron, los dejaron incompletos y no se puede revisar algo que no se tiene en papel, es un requerimiento que exige la Auditoría Superior del Estado (ASE)".

El Ramo 33 son recursos federales tanto de Fortalecimiento como de Infraestructura, "nos dejaron un bloqueo y se cuenta con 30 días para una revisión real y oportuna", sostuvo.

Se van a dar a conocer a la ASE las inconsistencias administrativas, financieras, e hizo hincapié que el problema es que no se tiene el expediente de las obras en proceso, algunos de los contratistas están apoyando entregando documentación. Finalmente dijo que, algunos contratistas solicitaron ampliación de tiempo para poder concluir las obras.