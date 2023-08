Denuncia paciente maltrato clínico en el Seguro Social

CIUDAD VALLES.- Ayer por la mañana y hasta pasadas las tres de la tarde, José Inés Velázquez Montes, secretario general del Frente de Defensa de la Vivienda Popular (FDVP) se manifestó a las afueras del Hospital General de Zona 06, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por mala atención y por falta de medicinas.

También dijo haber asistido en representación de 70 operadores del Sindicato de Operadores de Maquinaria Pesada y se refirió a su caso particular, que calificó de increíble, ya que al no haber dermatólogo en el IMSS, ni en Valles ni en San Luis Potosí, lo subrogaron al Hospital General de Valles, en donde sí lo atendieron, pero cuando acudió a surtir la receta, en el IMSS le salieron con que no hay medicamentos.

Dijo que es un “maltrato clínico” el que el IMSS ejerce y que hizo la manifestación porque ya había agotado la opción de hablar con la directiva del Seguro Social, que no recibe a nadie.

El paciente estuvo desde las nueve de la mañana, hasta las 3 de la tarde y no pudo hablar con directivos de la institución de salud.