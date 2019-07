Denuncia por acoso es una campaña de desprestigio: R. del Sol

Ex trabajadora del diputado federal Ricardo del Sol lo denunció públicamente de acosarla sexualmente y hostigarla a cambio de darle trabajo, situación que no le preocupa al legislador huasteco, pues afirma que no es más que una campaña orquestada por "Los Medina" para tratar de acallarlo por las denuncias que ha presentado en su contra y que continuará hasta las últimas consecuencias.

De acuerdo con la presunta afectada, el acoso inició en la Casa de Enlace del diputado federal y donde no sólo a ella la hostigaba, sino también a otras jóvenes que fueron contratadas para el levantamiento de encuestas y eran manejadas por una persona identificada como "El Chino".

"A mí me llevó hasta su casa y me hizo tocamientos sin mi consentimiento, accedí a ir porque me dijo que habría más gente en el lugar, pero sólo estábamos él y yo. Empezó a manosearme y me dijo que si quería el puesto tenía que estar con él, que lo que yo quisiera ganar y que iba a estar como su secretaria en su oficina y de vez en cuando me iba a dar mis quereres".

De acuerdo con la presunta víctima, quien se reservó su nombre por temor a represalias, ella decidió denunciarlo públicamente pues no desea que nadie más sufra de este tipo de acosos por un trabajo.

Afirma que existen testigos del mal comportamiento del diputado, pues delante de la gente le realizaba tocamientos, hasta que ella conoció a otra persona en la Cámara de Diputados con la que entabló una relación y el diputado de Morena dejó de darle trabajo e incluso la bloqueó de su teléfono, optando ella por trabajar con un diputado de Michoacán.

Refirió que al pedir ayuda en la Cámara de Diputados se encontró con que el tema de acoso sexual de parte de los diputados hacia las empleadas era una situación "normal" ya que era un secreto a voces que muchas secretarias eran acosadas por los legisladores, por lo que decidió hacer público su denuncia.

"No es más que una campaña de desprestigio, estoy limpio": Ricardo del Sol

Entrevistado telefónicamente, Ricardo del Sol Estrada, señaló que está acostumbrado a "denuncias anónimas", pues siempre ha luchado contra el gobierno, ha sido crítico y lo han querido callar.

"Esto no es más que una acción de ´Los Medina´ a través de sus medios, quieren cortarme el camino por las denuncias que he hecho, pero no me van a parar, al rato me van a acusar de que atropellé a un perro, de que me pasé un semáforo etc., pues buscan la manera de callarme", señala.

Considera que lo que narra esta víctima es hasta ilógico, "pues en la oficina de Enlace está apoyando mi esposa y mi cuñada, las personas que se contrataron para encuestar, se les dio trabajo dos meses, después se les informó que ya no se continuarían y aún así varias se quedaron apoyando y hasta reconocimientos hemos entregado".

Para el diputado federal de Morena, "es hasta de risa que ahora salgan supuestas víctimas desde el anonimato, soy respetuoso de las mujeres, pero creo que ´Los Medina´ deben ser más inteligentes en su afán de tratar de desprestigiarme, yo continuaré denunciando sus corruptelas hasta sus últimas consecuencias", concluyó.